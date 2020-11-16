توضيح بشأن حادث الفضيلية وانقاذ 15 مواطنا 'صور'

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، توضيحا بشان حادثة الفضيلية، فيما اشارت الى انقاذ 15 مواطنا.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الفضيلية شرق بغداد بالتزامن مع انقاذ خمسة عشر فرد من عائلة واحدة ستة منهم في حالة حرجة بسبب التعرض للإصابات وحالات الاختناق".

واضافت انه "تم نقلهم الى مستشفى الشيخ زايد ليفارقوا الحياة بعد ساعات من وقوع الحريق داخل منزلهم"، مشيرة الى ان "وقت اندلاع الحريق كان في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا وكان وقت الاخبار والاتصال من قبل اهالي المنطقة على رقم الدفاع المدني 115 في تمام الساعة السادسة وستة واربعون دقيقة فيما وصلت عجلات الدفاع المدني بغضون ثلاثة دقائق وتعاملت مع النيران وانقذت العائلة بالكامل من الطابق الثاني بعد تعرضهم لحالات اختناق شديد والغماء نتيجة كثافة الدخان وهم نيام".

واوضحت انه "تم طلب استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق بادئ الأمر داخل المنزل"، داعية "المواطنين الى سرعة الاتصال على رقم الدفاع المدني (115) في حالة الطوارئ لتقليل زمن استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول الى محل الحادث".

وطالبت المديرية "وسائل الإعلام بتوخي دقة في نقل الخبر والاعتماد على المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية".

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