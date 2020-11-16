إعادة فتح قنصلية فلسطين في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة الليبية، الإثنين، إعادة افتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد بمدينة بنغازي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، إن الوزير عبدالهادي الحويج هنأ أبناء الجالية الفلسطينية باستئناف العمل القنصلي، مشيرًا إلى أن الخطوة "تأتي للتعبير عن إيمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".





من جانبه، عبر أحمد جرار، القنصل العام لفلسطين عن سعادته بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة، لاستئناف عمل القنصلية، مؤكدًا "عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الليبي، بحسب بيان الخارجية الليبية.