مقتل 36 واعتقال 169 من جماعة مسلحة غربي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الإثنين، مقتل 36 مسلحا واعتقال 169 آخرين من جماعة "أونق شني"، المنشقة عن جبهة تحرير أورومو، المعارضة، غربي البلاد.

وقال مكتب حزب الازدهار الحاكم بإقليم أوروميا، في بيان له، إن القوات الخاصة بإقليم أوروميا تمكنت من القضاء على 36 مسلحا، واعتقال 169 آخرين من جماعة "أونق شني" المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة.

وأشار البيان إلى أن ذلك ياتي ضمن العملية التي نفذتها حكومة إقليم أوروميا، عبر قواتها الخاصة، عقب الهجوم الذي شهدته المنطقة مطلع الشهر الجاري، وراح ضحيته 32 مواطنا.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قتل 32 شخصا في هجوم مسلح نفذته جماعة منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة بإقليم أوروميا، غربي إثيوبيا.

وحيتها قالت مفوضية شرطة إقليم أوروميا إن الهجوم نفذته جماعة "أونق شني" المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، مؤكدة اعتقالها بعض الجناة.

وأشار رئيس مفوضية شرطة أوروميا، الجنرال أرارسا مرداسا، إلى أن الحكومة تبذل جهودا جبارة لتحقيق الاستقرار بالمناطق التي شهدت الهجوم، الذي أدى لنزوح 200 أسرة.

Advertisements

وأوضح أن من بين الـ32 شخصا الذين قتلوا، هناك 23 رجلا، و9 نساء، بجانب عشرات المصابين، لافتا إلى أن منازل ومدرسة أحرقت في الهجوم، وبدأت أعمال إعادة التأهيل بالتعاون مع المجتمع المحلي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

و"أونق شني"، المسلحة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، وتختبئ في مناطق حول مدينة "نقمتي" بإقليم أوروميا، تتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

وأصبحت "أونق شني"، الخطر الأول أمام حكومة آبي أحمد، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق "أوروميا".

وظلت "جبهة تحرير أورومو" تقاتل الحكومة الإثيوبية منذ العام 1993، للحصول على حكم ذاتي لـ"أوروميا"، أكبر أقاليم البلاد.



وكانت الحكومة الإثيوبية السابقة صنفتها ، جماعة إرهابية في 2008، قبل أن يتم رفع اسمها من لائحة الإرهاب في 5 من يوليو/تموز 2018 ضمن حركات المعارضة المسلحة -"قنوب سبات" و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة تحرير أوغادين"- عقب وصول آبي أحمد للسلطة.

وتشكلت جماعة " أونق شني"، إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو "داؤود أبسا،" بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ "جال ميرو"، حيث اتخذت جماعة "أونق شني" جنوب أوروميا باتخاذ قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، وأربع مناطق أخرى في الإقليم وهي "وللغا"، "قلم"، و"هورو غودور" شرق وغرب.