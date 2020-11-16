"مليونية" ترامب.. توقيف مطلق الألعاب النارية ضدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف رجل بتهمة إلقاء الألعاب النارية على مسيرة مليونية مؤيدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن.

وقالت شرطة واشنطن إن جافين مايكل داوسون (26 عاما)، اتهم بالاعتداء بسلاح خطير خلال هجوم السبت في شارع "كيه" قرب البيت الأبيض في أعقاب "مسيرة مليون ماجا (الأحرف الأول من شعار حملة ترامب اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)".



وأظهر مقطع فيديو متظاهرين مناهضين يلقون الحطام، ثم الألعاب النارية على مجموعة صغيرة من أنصار ترامب جالسين خارج مطعم في تلك المنطقة بعد المسيرة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أنه في نحو الساعة 5:40 مساء السبت، أطلق داوسون "ألعابا نارية على العديد من الضحايا في الموقع المذكور"، ثم لاذ بالفرار، ولكن ألقي القبض عليه من قبل رجال الشرطة الذين استجابوا للبلاغ.





وأشارت الصحيفة إلى أن داوسون كان واحدًا من 21 شخصًا على الأقل اعتقلوا خلال الاضطرابات؛ ولم يتضح ما إذا كانوا من أنصار ترامب أم من المتظاهرين المعارضين.

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وشن ترامب حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.





والجمعة الماضي، أكد بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أقر ترامب، للمرة الأولى بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".