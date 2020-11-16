شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 489 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، الیوم، تسجیل 489 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19)، في الـ 24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 137329 في حین تم تسجیل أربع حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 842 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) "ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 115 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19 )، ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8073 حالة".

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