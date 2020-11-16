الأرصاد السعودية: الحرارة ستصل إلى تحت الصفر في هذه المناطق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجياً في كافة أنحاء المملكة إلى أن تصل إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية. باعتبارها أول المناطق المتأثرة بالموجة الباردة.



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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث حسين القحطاني أن المملكة: «تستعد حالياً لدخول فصل الشتاء الذي يبدأ مناخياً منتصف الشهر، ومن المتوقع أن يكون بارداً هذا العام». مشيراً إلى أن مجمل التوقعات تشير إلى انخفاض الحرارة في عدد من المناطق تصل إلى 5-6 درجات.

وأضاف القحطاني: «الشهر الجاري يعد من الأشهر المطيرة، وأتوقع أن يشهد هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة كما أن مجمل مناطق المملكة ستكون معرضة للتأثر بهذه الحالة المطرية».