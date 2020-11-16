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الجزائر تعيد فرض قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

الجزائر تعيد فرض قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن السلطات ستعيد فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ابتداء من 17 نوفمبر الحالي.

 

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وفي بيان له، قال جراد: "إن الإجراءات ستشمل إغلاق الصالات والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه وأسواق السيارات المستعملة، والحد من ساعات عمل بعض المتاجر".

 

وأضاف: إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التصدي "للمرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي".

 

وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

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