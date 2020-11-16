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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات الطقس غدا الثلاثاء في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:50 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 10:16 والثاني عند الساعة 23:56والجزر الاول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 05:48.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 22 75 35
دبــي 30 22 75 35
الشارقة 31 20 75 35
عجمان 30 22 85 35
أم القيوين 30 20 75 30
رأس الخيمة 29 21 70 35
الفجيرة 29 22 75 40
العين 30 18 80 25
ليوا 30 16 85 30
الرويس 29 18 85 35
السلع 28 18 85 35
دلما 29 21 75 45
طنب الكبرى 27 22 75 45
طنب الصغرى 27 22 75 45
أبو موسى 27 22 75 45
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