ترامب: سنرفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر يوم الأحد إنه سيرفع قريبا دعاوى قضائية "كبيرة" تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن وذلك على الرغم من خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج.



ولم يحدد ترامب ما إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة لكنه قال على تويتر "ستُرفع قريبا قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والغضب من أمور حدثت لتغيير النتيجة".

ويقول مساعدو ترامب إنه يستعد لولاية رئاسية ثانية على الرغم من أن عمليات الفرز تظهر فوز بايدن.

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ويرفض ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات، وأعلن مرارا أنه يعتزم قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية، وذلك على الرغم من عدم بروز أي دليل على تزوير واسع النطاق قد يكون شاب انتخابات الثالث من نوفمبر.

لكن بدا أن الكلمتين الأوليين من تغريدته الصباحية بعد يومين من قوله إن "الوقت سيبيّن" ما إذا سيبقى رئيسا، تعكسان توجّها لديه للإقرار بالهزيمة.

ولدى سؤاله عن التغريدة الصباحية، قال رون كلين الذي يعتزم بايدن تعيينه كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إنه "إذا أصبح الرئيس مستعدا للبدء بالاعتراف بالواقع، فهذا أمر إيجابي".

لكنه أضاف "ليس حساب دونالد ترامب على تويتر الذي يجعل بايدن رئيسا. الأمريكيون هم من قرروا ذلك".