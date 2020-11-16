ولي عهد أبوظبي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي وعضوية سارة عوض مسلم نائباً له، ومريم عيد المهيري، والدكتور يوسف عبدالله العبيدلي.



كما يضم مجلس أمناء الجامعة كل من محمد نجم القبيسي والدكتور عمر حبتور الدرعي، والدكتور علي سعيد بن حرمل، والدكتور سعيد امزازي.

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