شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة وزير خارجية أرمينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في أرمينيا على تويتر إن الوزير زوهراب مناتساكانيان استقال من منصبه اليوم الاثنين.

Advertisements ويشغل مناتساكانيان المنصب منذ مايو 2018. وواجهت حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ضغوطا من آلاف المحتجين الذين تظاهروا الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالته بسبب وقف لإطلاق النار يمنح لأذربيجان أراضي في إقليم ناجورنو قرة باغ بعد قتال استمر ستة أسابيع.

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