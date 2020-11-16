شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: هذه الانتخابات الأكثر احتيالاً في التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر»، الاثنين، بأن «هذه الانتخابات الأكثر احتيالاً في التاريخ».

وجاءت التغريدة تعليقاً على تغريدة من موظف تكنولوجيا المعلومات في ديترويت، يوضح خلالها كيف قام العاملون في الاستطلاعات بتضخيم عدد أصوات الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

ونشر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، صباح الاثنين، تغريدة أيضاً على «تويتر» كتب فيها «لقد فزت في الانتخابات». ولم ينشر مزيداً من التفاصيل.

يشار إلى أن «تويتر» أرفق مع تغريدة ترامب بتحذير كتب عليه: «وصفت المصادر الرسمية هذه الانتخابات بشكل مختلف».

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