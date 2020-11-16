شكرا لقرائتكم خبر عن «مودرنا» تعلن عن لقاح جديد ضد «كورونا» فعاليته 94.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «مودرنا» الأمريكية لتصنيع الدواء وتطوير اللقاحات، الإثنين، عن انتاجها لقاحاً جديداً لفيروس كورونا المستجد، بعدنا أثبتت فعاليته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة الأمريكية، الجمعة، إنها تسير على طريق هدفها المتمثل بإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس "كورونا" المستجد مع نهاية العام الجاري. وأشارت الشركة إلى أنها ستنجح في توفير 500 مليون إلى مليار جرعة من "اللقاح المرتقب" في السنة القادمة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي السياق ذاته، حققت المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة الأمريكية مكاسب قوية، تجاوزت 500 نقطة، بعد الأنباء الإيجابية التي أعلنت عنها شركة «مودرنا».

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