شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي كوميرسيتي» توسع شراكات الأعمال لدعم التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس»، لتشغيل وإدارة نموذج مبتكر لوحدات لوجستية مشتركة لقطاع التجارة الإلكترونية ضمن المجمع اللوجستي في المنطقة الحرة، بالإضافة إلى توفير خدمات التوصيل بالتعاون مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، وذلك على هامش فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2020».

وتسعى «دبي كوميرسيتي» التي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة في منطقة أم رمول بالقرب من مطار دبي الدولي وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار درهم، إلى الارتقاء بمكانة إمارة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الذكي في الإمارة.

وسيستفيد متعاملو «دبي كوميرسيتي» من أسعار محددة وتنافسية للعمليات اللوجستية المتكاملة لإدارة المستودعات والسلع من التخزين والتوصيل النهائي. كما ستتيح هذه الشراكة إلى توسعة نطاق شبكة تغطية ووصول الشركات إلى أسواق أخرى بكفاءة وسرعة عالية، تتيح لهم فرصة نمو أعمالهم ودخولهم إلى أسواق جديدة. ويقدم نموذج الوحدات اللوجستية حلولاً جديدة للدفع حسب الاستخدام والتي تعتبر عالية الكفاءة من حيث التكلفة وتمنح مرونة بالتوازي مع حجم العمليات والطلب. كما ستوفر «هيلمان» في إطار خدمات التوصيل من المستودع إلى المتعاملين، حلول «الميل الأخير» من خلال شريكها «دي إتش إل إكسبرس»، والتي ستركز خدماتها على توصيل السلع إلى الوجهة النهائية بسرعة عالية ما يعزز من تجربة عملاء الشركات المستخدمة للوحدات اللوجستية المشتركة.

وقالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة في «دبي كوميرسيتي»: «تمثل هذه الشراكة نموذجاً متميزاً في أيكولوجية التجارة الإلكترونية في المنطقة عموماً، إذ تسعى لدعم وتسريع نمو قطاع وشركات التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق أسواقها ونشاطها التجاري بكفاءة تشغيلية عالية وجودة متميزة. إن نموذج الوحدة اللوجستية المشتركة يمتلك امتيازات ذات تنافسية عالية ومنفردة في التجارة الإلكترونية ما يمكن متعاملي «دبي كوميرسيتي» من النمو بشكل استراتيجي وكفاءة تشغيلية عالية.