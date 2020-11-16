شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للألمنيوم» تصدر خبراتها إلى أمريكا اللاتينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» اتفاقية مع شركة «نيو ألومينيو كولومبيا»، من شأنها تمهيد الطريق لتصدير أحدث تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي طورتها الشركة محلياً لاستخدامها في عمليات تطوير أول مصنع لإنتاج الألمنيوم في الدولة اللاتينية.

وتعمل شركة «نيو ألومينيو كولومبيا» حالياً على تقييم جدوى بناء منشأة لإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، ومجمع «جالتكو» لتحويل الألمنيوم المستدام في شمال غربي البلاد. وسيعمل المشروع بالطاقة الكهرومائية ويهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 540 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وسيشكل قلب مجموعة صناعية جديدة تخلق المزيد من الوظائف والفرص الاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، سترخص شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» تقنيات صهر الألمنيوم التي طورتها الشركة في دولة الإمارات، لصالح شركة «نيو ألومينيو كولومبيا»، وتقديم مجموعة من الخدمات الفنية للشركة الكولومبية أثناء بناء المشروع.

وقع الاتفاقية كل من عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وكارلوس سانتياجو، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو ألومينيو كولومبيا».

الجدير بالذكر أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» طورت تقنيات صهر الألمنيوم في دولة الإمارات لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت الشركة تقنياتها الخاصة في جميع مشاريع توسعة المصاهر منذ تسعينات القرن الماضي وأتمت مشروعاً لإعادة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة اعتماداً على أحدث تقنياتها التي تعد من بين التقنيات الأكثر كفاءة في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم.

في عام 2016، أصبحت الشركة أول شركة صناعية إماراتية تقوم بترخيص تكنولوجيا العمليات الأساسية الخاصة بها على الصعيد الدولي، في خطوة بارزة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات. وفي ديسمبر 2018، بدأ الإنتاج في مشروع توسعة خط الانتاج السادس لشركة ألمنيوم البحرين، الذي تم بناؤه باستخدام تقنيةDX + Ultra من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «شكل الابتكار التقني ركيزة أساسية لتطوير ونجاح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتتمثل إحدى أولوياتنا الاستراتيجية في ترسيخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كشريك تكنولوجي مفضل لمشاريع المصاهر الجديدة، والبناء على نجاحنا في البحرين وتعزيز مبيعات التكنولوجيا كمصدر لإيرادات شركتنا. ونتطلع إلى تنمية هذا المشروع مع شركة«نيو ألومينيو كولومبيا»، والتطبيق الناجح للتكنولوجيا الصناعية المطورة محلياً في مشروعهم».

بدوره، قال كارلوس سانتياجو، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو ألومينيو كولومبيا»: «يعتبر الوصول إلى الشريك التكنولوجي المناسب خطوة مهمة في تطوير مجمع تحويل الألمنيوم الجديد. وبعد بحث عالمي، اخترنا شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بناءً على أداء تقنياتها، وعمق خبرتها التكنولوجية، وسجلها الحافل في بعض أهم المشاريع الحديثة في مجال الإنتاج في المشاريع التأسيسية والقائمة. وفي النهاية، نحن فخورون بأن يكون لدينا شريك يهتم، كما نفعل، بخلق الوظائف والفرص لعقود مقبلة».