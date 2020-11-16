شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية: لا أنشطة ضارة بالمحميات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”:

نفت الحكومة المصرية إقامة أي أنشطة أو مشروعات تلحق الضرر بالمحميات الطبيعية، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ عليها، وحمايتها من التدمير، أو التلوث. يأتي ذلك في ضوء تداول بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب بالإضرار بمواردها الطبيعية. وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في بيان، الأحد، إنه تواصل مع وزارة البيئة التي نفت ذلك تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية في المحميات الطبيعية تضر بمواردها الطبيعية، وأن ما طرح من مشروعات هي إلا أنشطة تنمية بيئية متكاملة داخل بعض المحميات المركزية، وهي: دجلة، والغابة المتحجرة، ومحميات الفيوم، وفقاً لاشتراطات محددة. واكد المركز أن كل أنشطة التنمية تهدف إلى حماية البيئة، وتوفير الأمان والسلامة للزوار، من خلال توعيتهم بالموارد الطبيعية، وسبل التعامل معها، كما تهدف إلى الارتقاء بجودة زيارتهم للمحميات، بما يتفق مع أحكام قانونها.