الرئيس التنفيذي لفاليو للتقسيط: الشراء "الأون لاين" لم يتراجع بعد رفع قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط إن مبيعات "الأون لاين" لم تتراجع بعد رفع القيود المتعلقة بمواجهة كورونا، وإنها تمثل حاليا ما بين 40 و45% من عمليات الشراء التي تنفذها الشركة يوميا.

وأضاف الفقي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر الإنترنت: "على عكس التوقعات، لم تتراجع مبيعات الأون لاين بعد عودة المحلات للعمل بشكل طبيعي وإلغاء حظر التجوال، وهذا يرجع إلى ثقة المستهلكين في الشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية التي لجأوا إليها وقت ذروة كورونا".

وتوقع الفقي أن تستمر عمليات البيع أون لاين بقوة في الفترة المقبلة "بعد أنا اعتاد كثير من المستهلكين عليها".

وشركة فاليو هي إحدى الشركات التي تعمل في تمويل عمليات التقسيط من خلال تطبيق عبر الموبايل، وهي مملوكة للمجموعة المالية هيرميس، وحصلت مؤخرا على رخصة التمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال الفقي إن عمليات البيع في الربع الثالث من العام الجاري شهدت تحسنا كبيرا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

"مع نهاية شهر مارس وعلى مدار الربع الثاني من العام تراجع عدد عمليات الشراء من خلال فاليو إلى ما بين 300 و400 عملية يوميا، ومع بداية شهر يوليو تقريبا وحتى الآن زاد العدد إلى ما بين 400 و600 عملية في اليوم" بحسب ما قاله الفقي.

وأشار إلى أن أكثر المنتجات التي زاد عليها الطلب بعد ازمة كورونا هي الملابس والأجهزة الكهربائية والمنزلية والخدمات الاستهلاكية مثل السياحة والخدمات الصحية.

"قبل كورونا أغلب عمليات الشراء والتقسيط الأون لاين كانت لصالح أجهزة المحمول، بينما في الوقت الحالي نرى زيادة في مبيعات الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية"، وفقا لما قاله الفقي.

وأضاف الفقي أن كورونا أثرت على قدرة الشركة على زيادة عدد عملائها حيث يستلزم إضافة عميل جديد مقابلة مع أحد موظفي الشركة، وهو ما لم يكن متاحا في وقت الإغلاق وحظر التجوال.

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وقال الفقي إنه رغم هذه التحديات فإن عدد عملاء الشركة ارتفع إلى 143 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها الشركة منذ بداية نشاطها وحتى سبتمبر الماضي مليار و120 مليون جنيه.

وأضاف أن عدد عمليات الشراء التي مولتها الشركة منذ بداية نشاطها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 200 ألف عملية.

وأشار إلى زيادة عدد التجار المتعاقدين مع فاليو إلى 843 تاجرا بنهاية الربع الثالث لديهم حوالي 3 آلاف نقطة بيع، وذلك ما بين محلات تجارية أو منصات تجارية "أون لاين".

وقال الفقي إن الشركة استفادت من تغير سلوك المستهلكين بعد جائحة كورونا مع زيادة الطلب على الشراء الأون لاين والرغبة في الاستفادة من خدمات التقسيط.

وأشار إلى أن الشركة وقعت أمس اتفاقية مع نادي نيو جيزة من أجل تقسيط تجديد اشتراكات الأعضاء السنوية وعددهم حوالي 4 آلاف أسرة، بالإضافة إلى تقسيط اشتراك العضوية.

وقال إن الشركة تعتزم التوسع في تقديم خدمات تقسيط العضويات والاشتراكات في الأندية الرياضية، خصوصا التي لديها فرص في جذب عضويات جديدة بأعداد جديدة.

وأضاف أن الشركة تدرس أيضا فرصة التوسع في تقديم خدمات التقسيط في مجال الخدمات التأمينية، وزيادة الاهتمام بتقسيط التشطيبات المنزلية.

وعن تأثير كورونا على تعثر عملاء فاليو عن السداد، قال الفقي إنه قبل كورونا كانت نسبة التعثر في السداد أقل من 1% من العملاء، وإنها ارتفعت إلى حوالي 2.5% مع بداية أزمة كورونا "نتيجة اعتقاد بعض العملاء أن الأقساط خاضعة لمبادرة البنك المركزي لتأجيل الأقساط المتعلقة بالبنوك".

وقال إن نسبة التعثر تراجعت بداية من شهر أغسطس الماضي إلى حوالي 1.5% فقط من إجمالي عملاء فاليو.