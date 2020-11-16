غدًا.. قوافل طبية مجانية إلى أودية جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
أعلنت مديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم الأحد، عن توجه قوافل طبية مجانية إلى أودية بير زغير، ووادي "مجيرح 2" في مدينة نويبع، يومي الثلاثاء والأربعاء، 17 و18 من شهر نوفمبر الجاري.
وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية تضم تخصصات: "الباطنة والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم اسره، ومعمل وصيدلية لصرف الدواء".
وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه سيجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان، لأهالي أودية بير زغير ووادي "مجيرح 2" في نويبع والمناطق المجاورة لهم.
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