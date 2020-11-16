أمين "البحوث الإسلامية": ثقة الناس بالأزهر تفرض علينا مزيدًا من المسئوليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، بالأمناء المساعدين ومدراء عموم المجمع، وذلك لبحث استراتيجية العمل داخل إدارات المجمع في الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال عياد، خلال اللقاء: إننا في مرحلة مهمة نظرًا للظروف المحيطة؛ والتي تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، فنحن نتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع في حاجة ملحة إلى المعرفة بالكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

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وأضاف عياد، أن المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة المصرية تقتضي أن يكون الجميع على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعلى استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات الراهنة، التي ينبغي التعامل معها بحزم وإصرار، لأن العبرة بالجهود الوطنية المخلصة التي تستشعر عظمة الانتماء لهذا الوطن الكبير الذي يحتاج إلى كل الجهود المبذولة والعمل الجادّ المبني على الفكر والتخطيط والالتحام بالواقع.

وشدّد على ضرورة تسهيل الإجراءات اليومية المتعلقة بالجمهور، وسرعة قضاء مصالحهم والتعاون الفعّال لحل مشكلاتهم، وعدم تعطيل مصالح الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

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