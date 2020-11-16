إسبانيا / إعتداء على القنصليّة المغربيّة في فالنسيا

إعتدى محتجّون على القنصلية المغربية في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا وأنزلوا علمها، قبل أن يعيده الأمن، جاء ذلك خلال مظاهرة دعا إليها "إتحاد جمعيات التضامن الأندلسية مع الشعب الصحراوي"، إحتجاجا على تحرك المغرب الأخير في معبر "الكركرات" الحدودي مع موريتانيا.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن محتجين دخلوا مبنى القنصلية المغربية في فالنسيا وأنزلوا العلم، قبل أن يتدخل أمن القنصلية ويعيد رفع العلم.
من جانبها، نددت الخارجية الإسبانية في بيان، بالاعتداء على القنصلية المغربية في فالنسيا.
الأناضول
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