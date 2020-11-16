مقتل وإصابة 6 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع طالبان شمالي البلاد

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أفراد من قوت الأمن الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين فى اشتباكات عنيفة نشبت بين القوات الحكومية وحركة طالبان منذ ليل أمس ، ولا تزال الاشتباكات مستمرة في منطقة "دشت أرشي" بإقليم "قندوز" الكائن شمالي البلاد.
ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم "قندوز" الأفغانى عصمت الله مرادي قوله " إن الاشتباكات بدأت بعدما شنت حركة طالبان هجوما على قوات الأمن في دشت أرشي" ، مضيفة أنه تم إرسال تعزيزات إلىالإقليم لدعم قوات الأمن بالمنطقة.
وأشار مرادي إلى أن القوات الجوية تدعم أيضا قوات الأمن في الاشتباكات، وأردف قائلا إنه "حتى الآن، لقي 8 عناصر من طالبان مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح.. وتحاول قوات الأمن دحر هجوم طالبان."
وكانت حركة طالبان قد أعلنت أمس الأحد أنها شنت هجوما على مواقع أمنية في منطقة دشت أرشي.
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