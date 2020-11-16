تشييع جثمان وزير الخارجية السورى وليد المعلم.. فيديو

شُيّع، منذ قليل، جثمان وزير خارجية سوريا وليد المعلم، الذى وافته المنية فجر اليوم الإثنين.
وتوفى نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 80 عامًا، وفقًا لما نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية والمغتربين، فجرالإثنين.
وتولى المعلم منصب وزير الخارجية منذ 11 فبراير عام 2006، وظل المعلم في منصبه رغم تعاقب الحكومات المختلفة في سوريا خلال الـ14 عامًا الماضية، ويعد المعلم أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السوري
وفي عام 1990، عُين سفيراً لدى الولايات المتحدة حتى 1999، وهي الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل.
في 9 يناير 2005، سُمي نائباً لوزير الخارجية، وتم تكليفه بإدارة ملف العلاقات السورية – اللبنانية، في فترة "بالغة الصعوبة"، بحسب موقع الخارجية السورية.
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