رئيس فلسطين يبعث برقية تعزية في وفاة وزير الخارجية وليد المعلم

بعث رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، الذي كرس حياته في دعم قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأعرب عباس - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن أحر التعازي

باسم دولة فلسطين وشعبها لحكومة سوريا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الإثنين، عن تعازيها لسوريا بوفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين.

جاء في بيان الخارجية العمانية اليوم الإثنين: "تعرب الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية في وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ‎وليد المعلم، رحمه الله".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم الإثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، السوري.

ذكرت الوكالة أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في سوريا نعت ببالغ الحزن والأسى وليد المعلم الذي وافته المنية فجر اليوم.

والمعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج في جامعة القاهرة عام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد.

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وعُين عام

1975 سفيراً لسوريا في جمهورية رومانيا حتى عام 1980، حيث عين مديرًا لإدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية من عام 1980 إلى 1984، ثم مديرًا لإدارة المكاتب الخاصة من عام 1984 حتى عام 1990.



