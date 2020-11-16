عاجل.. مودرنا الأمريكية تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة 94.5%

ذكرت فضائية العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، مساء اليوم الإثنين، أن شركة مودرنا الأمريكية أعلنت فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد بنسبة 94.5%.

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها بصدد إعلان نتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح تجريبي لفيروس كورونا في الأيام المقبلة، خصوصًا بعد أن أكملت استحقاق الحالة للتحليل المؤقت الأول

من دراسة كورونا للمرحلة الثالثة التي ستوضح ما إذا كان لقاحها المرشح فعالًا ضد الفيروس من عدمه.

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 54.4 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة

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0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 54 مليونًا و370 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 35 مليونًا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و317 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.