إندونيسيا تسجل 3535 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات موقع وزارة الصحة الإندونيسية، أن البلاد سجلت 3535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 470648 حالة.

وأظهرت البيانات تسجيل 85 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 15296 حالة.

وسجلت إندونيسيا أكبر عدد إصابات ووفيات بالفيروس في جنوب شرق آسيا.

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