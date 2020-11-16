فلسطين تسجل 836 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد -



أعلنت فلسطين اليوم تسجيل 7 وفيات و836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الــ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس: إن هناك 44 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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