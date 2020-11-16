شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير خارجية أرمينيا والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في أرمينيا على تويتر إن الوزير زوهراب مناتساكانيان استقال من منصبه اليوم الاثنين.

ويشغل مناتساكانيان المنصب منذ مايو 2018. وواجهت حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ضغوطا من آلاف المحتجين الذين تظاهروا الأسبوع الماضي للمطالبة باستقالته بسبب وقف لإطلاق النار يمنح لأذربيجان أراضي في إقليم ناجورنو قرة باغ بعد قتال استمر ستة أسابيع.

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