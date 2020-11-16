شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي تصدر معايير جديدة للخلايا الجذعية والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 أصدرت إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة اليوم تعميما إلى كافة المنشآت الطبية والمهنيين المرخصين من هيئة الصحة معايير جديدة للخلايا الجذعية المشتقة من الأنسجة الدهنية والتقيد التام بما ورد بها لتجنب أي مخالفات قد تصدر بهذا الشأن، وفقا للبيان.

وطالبت الهيئة جميع المعنيين الاطلاع على المعايير الجديدة والتقيد بها واتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد بها من أحكام. ويأتي التعميم في إطار التزام هيئة الصحة التام بتزويد شركائها بكافة المستجدات المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة، لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائيةً والدوائية في القطاع الصحي في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على صحة المرضى في المنشآت الصحية.

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