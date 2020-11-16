شكرا لقرائتكم خبر عن 120718 اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الإثنين 16 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 120718 إصابة والوفيات 1350 بنسبة 1. 1% والمتعافين 111446 لتصل نسبة الشفاء إلى 3. 92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 297 والمنومين في العناية المركزة 140.

كانت هذه تفاصيل خبر 120718 اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.