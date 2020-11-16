بوريس جونسون يدخل حجراً صحياً ذاتياً بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا

الإثنين 16 نوفمبر 2020

قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية "أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بدأ حجراً صحياً ذاتياً عقب مخالطته مصاباً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



واضاف المتحدث في تصريح صحفي "أن جونسون يشعر بأنه في حال جيدة ولا يظهر عليه أي من الأعراض المرتبطة بالمرض"..مشيراً الى إن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتياً بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولفت ،الى ان رئيس الوزراء سيواصل العمل من داونينغ ستريت خصوصا للإشراف على تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد .

وسجلت بريطانيا 24962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 26860 السبت، فيما انخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462، مما رفع المجموع التراكمي إلى 51934.