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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مخالطته مصابا بكورونا.. رئيس الوزراء البريطاني في الحجر الصحي والان مع التفاصيل
الإثنين 16 نوفمبر 2020
بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حجرا ذاتيا عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن متحدث باسم داونينغ ستريت، مساء الأحد.
وقال المتحدث إن جونسون الذي عانى وضعا صحيا حرجا عقب إصابته بالفيروس قبل أشهر، يشعر بأنه في حال "جيدة" ولا يظهر "أيا من الأعراض" المرتبطة بالمرض، مضيفا أنه سيواصل العمل من داونينغ ستريت "خصوصا للإشراف على تعامل الحكومة مع جائحة" كوفيد-19.
وقد بدت رئاسة الوزراء البريطانية هذا الأسبوع منشغلة في معاركها الداخلية، في حين لم تبق إلاّ فترة وجيزة للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، فضلا عن تجاوز المملكة المتحدة عتبة 50 ألف وفاة جراء كوفيد-19.
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