شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الهندية تتجاوز ذروة موجة كورونا الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

قال كبير مسؤولي الصحة في مدينة نيودلهي اليوم الاثنين إن أحدث موجة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الهندية، والتي أودت بحياة المئات وزاد خلالها عدد من دخلوا وحدات الرعاية المركزة، تجاوزت ذروتها، رافضا المخاوف من إعادة فرض إجراءات العزل العام. وقال ساتيندار جاين، وزير الصحة في حكومة المدينة، لوكالة أنباء آسيا الدولية وهي شريك لرويترز "يمكنني أن أؤكد لكم أن الذروة قد ولت وأن عدد الحالات سينخفض ببطء الآن"، مشيرا إلى تراجع معدل الإصابات في المدينة.

وشهدت نيودلهي زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذا الشهر، وهو ما وصفته السلطات بالموجة الثالثة التي أودت بحياة ما يزيد على 600 مريض الأسبوع الماضي، حتى مع تراجع عدد المصابين في أنحاء أخرى من البلاد.