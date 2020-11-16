شكرا لقرائتكم خبر عن 1209 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1209 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات ، و 680 حالة شفاء .

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 151.554 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 534 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 143.932 حالة .