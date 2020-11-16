القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم الإثنين، الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا وإقليم تجراي إلى الدخول في مفاوضات لحل الأزمة وتجنب وقوع خسائر.
وقال موسيفيني إن "الحرب في إثيوبيا ترسم صورة سيئة للقارة بأكملها، يجب أن تكون هناك مفاوضات ويتوقف الصراع حتى لا يؤدي إلى خسائر لا داعي لها في الأرواح ويعطل الاقتصاد".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن.
وأضاف موسيفيني، في تغريدة له على حسابة الخاص بتويتر، أن "مشكلة أفريقيا هي أننا لا نناقش الأيديولوجيا أبدًا، ونركز كثيرًا على الدبلوماسية".
وتابع: "أنا أختلف تماما مع السياسة التي تركز على الفيدرالية العرقية، يجب أن نؤكد على مسألة الوحدة والمصالح المشتركة لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الازدهار".
وتأتي زيارة وزير الخارجية الإثيوبي لأوغندا اليوم ضمن جولة أفريقية تقوده إلى ست دول أفريقية لشرح الوضع في البلاد وما يجري في إقليم تجراي، والعملية العملية العسكرية التي تشنها الحكومة الإثيوبية في شمال البلاد.
وكانت الخارجية الإثيوبية قد نفت في وقت سابق اليوم عقد أي مفاوضات مع جبهة تحرير تجراي.
وأوضحت أن "ما تم تداوله من عقد مفاوضات، هو من صنع جبهة تحرير تجراي التي تبحث عن فرصة للفت الأنظار".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوغندي يدعو لمفاوضات تجنب إثيوبيا "الخسائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.