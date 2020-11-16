شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكالة الأوروبية للأدوية: نتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب مدير الوكالة الأوروبية للأدوية جويدو رازي، عن تفاؤله حيال توفير لقاح ضد فيروس كورونا، ابتداء من شهر يناير للعام المقبل.



ونقل موقع "فرانس 24" عن رازي قوله إن أول ترخيص للقاح سيكون قبل نهاية العام ليتم توزيعه في مطلع يناير بهدف تلقيح نصف سكان أوروبا، في حملة قد تستمر لمدة عام كامل.

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