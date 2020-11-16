وزارتا المياه والتخطيط تناقشان احتياجات قطاع المياه وتمويلاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة المياه والبيئة ،اليوم ،لقاءاً تشاورياً مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،حول احتياجات قطاع المياه والصرف الصحي وإيجاد التمويلات اللازمة لها، من أجل التغلب على التحديات الماثلة أمام قطاع المياه والجوانب البيئية.



واوضح القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ،إن اللقاء كُرس لمناقشة الوضع الحالي لقطاع المياه والصرف الصحي والاحتياجات الخدمية لهذا القطاع الحيوي والهام في الريف والحضر وقطاع البيئة، والخروج بتدابير طارئة ومتوسطة / طويلة الأجل.

وأكد أهمية اللقاء بتعزيز الشراكة مع جهات التخطيط في الدولة باعتبارهم شركاء رئيسيين بتنظيم العلاقات المحلية والدولية في المناصرة وحشد الدعم لايجاد التمويلات اللازمة لمجابهة الاحتياجات الضرورية ..مشيدا بأدوار وجهود وزارة التخطيط في قطاع المياه عبر برامج ومشاريع المنظمات الدولية العاملة في البلاد.