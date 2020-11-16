شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 14 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة.



وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

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