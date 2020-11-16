شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: أنا بصحة جيدة وسأقود الحكومة عبر «الزوم» والان مع التفاصيل
وقال جونسون في تغريدة: «أشعر أنني على خير ما يرام، جسدي مليء بالأجسام المضادة»، مضيفاً: «هناك الكثير يمكن قوله عبر زوم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى».
وكان جونسون أعلن أمس أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين بعدما ثبتت إصابة النائب في مجلس العموم لي أندرسون، الذي حضر اجتماعا لمدة 35 دقيقة معه الخميس، بفايروس كورونا.
وظل جونسون في مارس الماضي أثناء إصابته السابقة بالمرض في حالة إنكار للمرض إلى أن نقل إلى المستشفى ووضع تحت الإكسجين في وحدة للعناية المركزة وتغيب حينها عن العمل لمدة شهر تقريبا.
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