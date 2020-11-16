شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتفشى في آسيا.. وقيود جديدة لردع المرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-رويترز

سجلت دول في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، الاثنين، أعداداً قياسية جديدة للمصابين بفيروس «كورونا»، في حين تتجه العديد من دول القارة إلى فرض قيود جديدة لردع تفشي المرض.

وتواجه اليابان ضغوطاً متزايدة لإعادة فرض حالة الطوارئ، وحذرت كوريا الجنوبية من أنها صارت عند «مفترق طرق حرج».

وتزامن تفشي الفيروس مجدداً في آسيا مع تخفيف قيود السفر تدريجياً في المنطقة. وسجلت اليابان عدداً قياسياً لحالات الإصابة اليومية الجديدة بلغ 1722 حالة، السبت.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن المسؤولون تسجيل ما يزيد على 200 حالة إصابة بـ«كورونا» لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة تشديد قيود التباعد الاجتماعي. وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونج هو: «نحن في مفترق طرق حرج وقد نضطر إلى إعادة تشديد قيود التباعد».

وقالت الهند الأحد، إنها ستنقل جواً أطباء من مناطق أخرى إلى العاصمة نيودلهي وتزيد عدد الفحوص فيها إلى المثلين لاحتواء زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة. وسجلت دلهي خلال الأيام الماضية ما يزيد على 7000 إصابة يومية جديدة، وهو مستوى قياسي.

وأعلنت إندونيسيا، التي سجلت أكبر عدد لحالات الإصابة في جنوب شرق آسيا، زيادة الإصابات مجدداً وقفزة يومية قياسية بلغت 5444 إصابة يوم الجمعة.

وسجل بر الصين الرئيسي، حيث بدأ الوباء في أواخر العام الماضي، ثماني إصابات جديدة الأحد، بانخفاض عن 13 حالة في اليوم السابق. ومن المتوقع أن تعلن تايوان، التي أبقت الوباء تحت السيطرة بشكل جيد، إجراءات أشد صرامة هذا الأسبوع بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس لقادمين من خارج البلاد.