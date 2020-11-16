شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز سجلت روسيا، الاثنين، زيادة قياسية في عدد المصابين الجدد بفيروس «كورونا» المستجد بلغت 22778، منها 6360 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و948603 حالات. كما سجلت السلطات 303 وفيات بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الرسمية إلى 33489.

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