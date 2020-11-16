شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والتي ستطرح برامج أكاديمية في الدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية.
وتهدف الجامعة إلى توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع المؤسسات الرائدة داخل الدولة وخارجها من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتبادل، كما تهدف إلى تطوير أنشطة الأبحاث العلمية وإعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا في كافة جوانب العلوم والمعرفة.
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