شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني ماسكيرانو يعتزل كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، حامل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده (147)، اعتزاله اللعب نهائيا في عمر السادسة والثلاثين.

وجاء قرار ماسكيرانو الذي دافع عن ألوان ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الاسباني، بعد خسارة فريقه الحالي استوديانتيس دي لا بلاتا في كأس الرابطة الارجنتينية، وقال: إنه قرار أفكر به منذ فترة طويلة وقد تناقشت فيه مع النادي الذي أشكره لمنحي الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين، لقد عشت مسيرتي بشغف كبير، بذلت كل جهد ممكن، واليوم باتت الأمور صعبة بالنسبة إلي، لقد حان الوقت لإنهاء مسيرتي خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، اعتقدت بأنني سأشعر بالاثارة من جديد لكن الأمور كانت مختلفة، بصراحة لقد حان الوقت لكي أضع نفسي جانباً، في بعض الأحيان لا يستطيع المرء اختيار لحظة النهاية، لكنها تأتي بكل بساطة.

ونال اللاعب الذي كان يتمتع بلقب «إيل خيفيسيتو» أي القائد الصغير شرف الدفاع عن ألوان منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في عمر التاسعة عشرة وتحديداً في 16 يوليو 2003 ضد الأوروجواي، قبل خوضه باكورة مبارياته في دوري الدرجة الأولى الارجنتيني في صفوف ناديه ريفر بلايت.

سرعان ما لفت انتباه كشافي الأندية الأجنبية والأوروبية، وبعد عام قضاه في صفوف كورينثيانز البرازيل، انتقل إلى صفوف وست هام في الدوري الانجليزي الممتاز برفقة مواطنه كارلوس تيفيز، ثم دافع عن ألوان ليفربول على مدى ثلاثة مواسم قبل أن يحصل برشلونة الإسباني على خدماته عام 2010، وأحرز في صفوفه دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2011 و2015 والدوري الإسباني أربع مرات.

بعد إحرازه 18 لقباً في صفوف الفريق الكتالوني، خاض ماسكيرانو تجربة في الدوري الصيني قبل العودة إلى الأرجنتين والانضمام إلى استوديانتيس أواخر عام 2019 لكنه لم يخض في صفوف فريقه العديد من المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط المحلي.

وخاض ماسكيرانو 147 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين (رقم قياسي محلي) وأحرز مع المنتخب الوطني الذهبية الأولمبية في أثينا عام 2004 وميدالية من المعدن ذاته بعدها بأربع سنوات في بكين.