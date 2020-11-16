شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الأولمبية تختتم الدورة التدريبية لسلة طلاب الجامعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الدورة التجريبية التدريبية والتحكيمية لكرة السلة لطلاب الجامعات التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، واتحاد الإمارات لكرة السلة باستخدام وسائل الاتصال المرئي، بحضور 100 مشارك بواقع محاضرتين منوعتين الأولى عن القانون الدولي للعبة كرة السلة وتعديلاته، والثانية حول مبادئ تعليم وتدريب كرة السلة في الوسط الجامعي. وشهدت الدورة شروحات تعريفية حول قوانين لعبة كرة السلة وممارستها والطرق الفنية المتبعة فيها، والقانون الدولي للعبة والعديد من الجوانب التوضيحية حول تلك الرياضة. وألقى المحاضرة الأولى الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة، فيما ألقى المحاضرة الثانية المحاضر الدولي قاسم دعدوش. وأعرب علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي عن سعادته بهذه الخطوة المهمة التي تؤسس لشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد كرة السلة مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي. وقال: «التدريب هو الأساس المتين للنهضة والتطور في كل مجال، لذلك هذه الدورة نعول عليها لتكون نقطة تحول في لعبة السلة بالجامعات، وبداية حقيقية نحو واقع جديد يمتد تأثيره إلى المنتخبات الوطنية»، مشيراً إلى أن الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ظل عبر تاريخه يعمل من أجل رفعة الرياضة الجامعية وحقق العديد من النجاحات، كما عمل باستمرار على توسيع قاعدته من الأعضاء لتصل إلى 35 جامعة وكلية وحرص على نشاط مستمر للألعاب الجماعية والفردية، كما وسع علاقاته دولياً وقارياً وعربياً، حتى أصبحت الإمارات دولة المقر للاتحاد العربي وترفده باستمرار حتى يتطور.