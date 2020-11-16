شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس ينتقد انحياز أوزيل لأوباميانج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق النجم الألماني توني كروس على انحياز مواطنه مسعود أوزيل لزميله في أرسنال الجابوني بيير ايمريك أوبميانج وقال:«لم يعد أحد يصدمني، أجد المناوشات عبر تويتر ممتعة لكنني غضبت حينها من تعليق أوزيل وانتهى».

وكان كروس انتقد ارتداء أوبميانج للأقنعة أثناء احتفاله بهدف ورقص جريزمان على طريقة لعبة الفيديو فورتنايت، واعتبرها تصرفات سخيفة لا تليق بلاعب كرة يريد أن يصبح قدوة تحتذى، ورد الجابوني بأن احتفالاته من أجل ابنه، وأن كروس لا يفهم هذا لأنه ليس لديه أولاد، ليرد كروس أن لديه 3 أطفال ثم دخل أوزيل على الخط ونشر صورة أوبميانج وهو يحتفل بالقناع وكتب تحتها «أفضل احتفال بهدف». ولم يلعب أوزيل بجانب كروس في المنتخب منذ اعتزاله لكنهما حصدا معاً كأس العالم في 2014 كما لن يلعب أوزيل بجانب أوبميانج في أرسنال هذا الموسم بعد إقصائه من تشكيلة الفريق في الدوري ويوروبا ليج.

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