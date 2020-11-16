شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يتهم مدرب إنجلترا بالخداع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم بيرس مورجان مقدم برنامج «صباح الخير بريطانيا» مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بالخداع بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا وإخفائه ذلك الشهر الماضي لأن المقدم شارك معه حدثاً اجتماعياً في اسلنجتون تم التواصل مع معظم ضيوفه أونلاين بسبب قيود كورونا، وقال مورجان:«إذا كان تاريخ إصابة المدرب صحيحاً فقد ارتكب فعلاً مشيناً، كنت أدردش معه في 22 أكتوبر ونتيجته جاءت إيجابية في فحص كورونا يوم 25. ثانياً: عندي سؤال لساوثجيت، متى شعرت بأعراض المرض؟ وهل كان فحصك يوم 25 روتينياً أم لأنه كانت لديك أعراض؟ ولماذا لم تخبر الناس الذين تعرفهم وكنت معهم في 22 أكتوبر بأن نتيجة فحصك كانت إيجابية؟». وينتقد مورجان المدرب الإنجليزي لأنه بالتأكيد فحص قبل بضعة أيام من اجتماع يوم 22 أكتوبر كي تخرج النتيجة في 25 فيما لم يعلق ممثل المدرب على انتقادات مورجان، وعزل ساوثجيت نفسه 10 أيام وجاءت نتيجته سلبية في 5 نوفمبر وقال للاعبيه عبر تطبيق زووم إنه فحص أكثر من مرة وجاءت النتيجة سلبية.

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