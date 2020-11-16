شكرا لقرائتكم خبر عن سكولز : فكرت في اللعب بإيفرتون بعد اعتزالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز إنه فكر باللعب في إيفرتون بعد اعتزاله في 2012 قبل أن يدبر المدرب سير أليكس فيرجسون عودته لليونايتد، وقال سكولز (36 عاماً) الذي اعتزل في 2011 بعد 17 عاماً في اليونايتد إن كابتن إيفرتون فيل نيفيل وزميل سكولز السابق في اليونايتد حاول إقناعه باللعب في ايفرتون وأضاف :« أخذت استراحة 4 أشهر ثم شعرت برغبة شديدة في اللعب أينما كان . تحدثت لفيل وقال لي تعال والعب معنا ». أعاد فيرجسون مايسترو وسطه لليونايتد وقال له قبل أن يوقع :« هل تريد أن تلعب معنا أم مع غيرنا ؟» فأجبته: « طبعاً معكم» في 5 دقائق وقعت العقد ، ولم يعلم أحد سوى زوجتي ووالدي بالأمر ولم يخبر أي من اللاعبين وفوجئ الكادر بطلبي زوج أحذية وراودتهم الشكوك ثم ذهبت لمتجر اليونايتد القريب واشتريت زوج أحذية بـ 40 استرلينياً حينها وكان سعراً مرتفعاً ثم أدخلني فيرجسون في التشكيلة أمام مانشستر سيتي في كاس الاتحاد ».

كانت هذه تفاصيل خبر سكولز : فكرت في اللعب بإيفرتون بعد اعتزالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.