صور.. مؤتمر حول أهمية "الكارت الذكي للفلاح" في "زراعة الوادي الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مؤتمرًا موسعًا لتسيير أعمال منظومة كارت الفلاح، بالمركز الإرشادي بمديرية الزراعة مع مستخدمي منظومة كارت الفلاح على مستوى محافظة الوادي الجديد.

جاء ذلك بمشاركة لفيف من المهندسين والمشرفين الزراعيين من القيادات ومديري الإدارات الزراعية والفنية والتعاونية ومسئولي "كارت الفلاح"، ومناطق الإصلاح الزراعي والإدارات الزراعية والجمعيات التابعة لها.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أن المؤتمر يأتي في إطار توحيد المفاهيم وعدم تعارض الجهود والخطط ووضع خطة موحدة لسير منظومة كارت الفلاح خلال الفترة المقبلة مع تقديم كافة السبل لراحة المزارعين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى، أن عملية الحصر تجري بالتزامن مع تحديث منظومة الري وكذلك الرفع المساحي، لذلك لابد من دقة الحصر الفعلي للأراضي ودور المشرف الزراعي في الخروج بهذه المنظومة إلى النور.

وألقى الدكتور محمد يوسف غنيم محاضرة عن الحيازة الزراعية الإلكترونية (الكارت الذكي للفلاح )، تناولت شرح مبسط لأهمية كارت الفلاح والامتيازات التي سوف تقدم للمزارعين، وشرح منظومة العمل علي التابلت و ماكينات نقاط البيع وكيفية سير العمل وكيفية مواجهة الأعطال، وكيفية تسليم الكارت الذكي للفلاح من البنك الزراعي، منوهًا لأهمية تقنين المزارعين لأوضاعهم مع الجهات المعنية، حيث إنه في المستقبل القريب لن يجري صرف مستلزمات الانتاج الا بكارت الفلاح، وكذلك شرح بالتفصيل أهم المشكلات التي تواجه المشرفين مثل أراضي الورثة وأراضي الخريجين وتعديل الحيازة داخل المنظومة وتعديل الاسم والرقم القومي.

وفي الختام، جرى توزيع أجهزة التابلت وماكينات نقاط البيع لجمعيات الخارجة ومركز باريس وبعض جمعيات المراقبة وسيتم تسليم باقي الجمعيات على مستوى محافظة الوادي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.