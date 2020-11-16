أبرزها 15 طن مكرونة مجهولة.. ضبط 1285 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1285) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، بحوزته (1,49 طن "مقطعات لحوم دواجن – لحوم مفرومة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، (المدير المسئول عن مخزن لإحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية، بحوزته (15,6 طن "مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.