سرقت "لابتوب".. الإعدام لربة منزل قتلت صديقتها في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، ربة منزل بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقتها في المرج لسرقتها.
كشفت التحقيقات قيام المتهمة بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها، وأعدت لذلك الغرض سلاحا لسرقتها بالإكراه فقامت بالاستيلاء على المسروقات وهي جهاز "لابتوب"، و2 موبايل ومشغولات ذهبية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تعرفت على المجني عليها عبر موقع فيسبوك ونشأت بينهما علاقة صداقة، وعلمت بثراء المجني عليها فخططت لسرقتها وطلبت منها زيارتها في منزلها ووافقت الأخيرة على طلبها.
ويوم الواقعة أثناء تواجد المتهمة بشقة الثانية غافلتها أثناء إعدادها الشاي وسرقت "لابتوب" وعند رؤية المجني عليها للمتهمة عاتبتها فسددت إليها المتهمة عدة طعنات أودت بحياتها.
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