محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تقييد شخص على سيارة بالشرقية تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا تتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتقييد شخص على سيارة خاصة بتوزيع المياه الغازية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية. بالفحص تبين قيام (أربعة أشخاص) بتقييد (عاطل "له معلومات جنائية") أعلى سيارة تابعة لإحدى شركات المشروبات الغازية "قيادة أحدهم" وباستدعائهم قرروا بأنهم حال قيامهم بإنزال بعض المشروبات الغازية بأحد المحال التجارية، قام (شخص) بمحاولة سرقة (2) بالته مياه غازية من السيارة، فقاموا بالإمساك به وتقييده على النحو الذي تم تصويره تمهيداً لتسليمه لأقرب قسم شرطة، إلا أنهم فوجئوا بحضور أهليته وأبدوا رغبتهم في سداد ثمن المسروقات مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي فيما بينهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر سرق "حاجة ساقعة".. الأمن يكشف تفاصيل تقييد شاب على سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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